Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 06:03

Советники Трампа обеспокоены из-за решений по поставкам Tomahawk Киеву

Обложка © Shutterstok / FOTODM / Brian Jason

Обложка © Shutterstok / FOTODM / Brian Jason

Окружение Трампа сомневается в эффективности поставок ракет Tomahawk для Украины: они не уверены, что такая помощь изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times.

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они ракеты Tomahawk cущественно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине. — Прим. Life.ru)», — пишет издание.

Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине
Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие» не поможет.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar