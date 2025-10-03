Советники Трампа обеспокоены из-за решений по поставкам Tomahawk Киеву

Окружение Трампа сомневается в эффективности поставок ракет Tomahawk для Украины: они не уверены, что такая помощь изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times.

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они ракеты Tomahawk cущественно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине. — Прим. Life.ru)», — пишет издание.