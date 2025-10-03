В Госдуме оценили идею внедрения обязательного ОГЭ по физкультуре

Обязательный ОГЭ по физкультуре создаст для школьников избыточную нагрузку. Такую позицию высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений», — подчеркнула Журова в разговоре с «Москвой 24».

Парламентарий пояснила, что комплекс ГТО должен сохранять добровольный характер, а принудительная сдача экзамена создаст проблемы для детей с ослабленным здоровьем. Особую сложность, по её словам, представляет процедура переноса экзамена — в отличие от других предметов, ученику после болезни потребуется время на восстановление физической формы. Теоретическая часть ОГЭ также станет дополнительным бременем для школьников, освобождённых от практических занятий.

Журова предложила развивать вариативные подходы вместо введения обязательного экзамена. В их числе — расширение спортивной базы школ, создание реабилитационных центров и организация семинаров для педагогов. Она привела в пример школу, где открыли физиотерапевтический кабинет для лечебной физкультуры.

Депутат также выступила за отмену оценок по физкультуре, поскольку текущая система не учитывает неравномерность развития детей. По её мнению, следует оценивать динамику индивидуальных улучшений. Журова отметила, что тесты функциональной подготовки выявили тревожную тенденцию — к старшим классам показатели здоровья учащихся значительно снижаются из-за интенсивной учебной нагрузки. Получая такую информацию, родители могут корректировать образ жизни детей, что положительно сказывается и на учебных достижениях.

Напомним, идея включить физкультуру в список ОГЭ, обязательных для сдачи после девятого класса, прозвучала недавно на заседании Госсовета. Предполагалось, что освобождённые от таких занятий по состоянию здоровья школьники будут сдавать тесты на знание предмета.