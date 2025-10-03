Норвегия нашла солдат-потеряшек, заблудившихся у границы с Россией

Полиция Норвегии сообщила о поиске военнослужащих у границы с Россией: все пятеро пропавших солдат и офицеров найдены живыми, медицинская помощь им не потребовалась. Об этом говорится в публикации издания NRK.

«Исходя из информации, которой мы сейчас располагаем, нет оснований полагать, что они нуждаются в медицинской помощи и что речь идёт только о том, чтобы вернуть их к цивилизации», — рассказал оперативный руководитель Ойвинд Холстбреккен из полицейского округа Финнмарк.

Военные учения в области Финнмарк завершились 2 октября в 19:00 по местному времени. К этому времени 10 военнослужащих должны были собраться в назначенной точке, однако семеро из них опоздали, и связь с ними пропала. Поисковые операции привлекли полицию, спасателей, вооружённые силы и команду Красного Креста. Двух пропавших обнаружили с вертолёта вечером 2 октября, остальных нашли утром следующего дня примерно в 5:45.

Ранее сообщалось, что пятеро норвежских солдат-призывников пропали во время учений в области Финнмарк, на границе с Мурманской областью России. Военные отрабатывали навыки незаметного передвижения, а поисковая операция с участием дронов и служебных собак продолжалась около двух недель. Изначально пропавшими считались десять военнослужащих. Пятерых удалось найти: трое вышли к месту сбора самостоятельно, а двоих обнаружили с вертолёта. Основные версии происшествия включают заблуждение солдат в сложных природных условиях или несчастный случай.