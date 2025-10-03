Инструмент борьбы: В России станет проще следить за платежами граждан

Упрощение контроля над финансовыми действиями граждан России станет возможным благодаря ограничению количества банковских карт до десяти на человека. Об этом заявила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«Ограничение числа банковских карт на одного человека — шаг, который способен серьёзно усложнить жизнь мошенникам и сократить оборот «дропперских» схем в России. Международный опыт показывает, что контроль за количеством карт давно стал одним из инструментов борьбы за финансовую безопасность: в Казахстане подобные правила уже действуют, а в США и Европе банки используют сложные аналитические системы, чтобы блокировать подозрительные операции». — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова объяснила, что установление лимита в десять карт, причём не более пяти от одного финансового учреждения, способствует повышению прозрачности, облегчает мониторинг движения денежных средств и повышает уровень защиты активов граждан.

По её словам, такой подход одновременно порождает новые задачи: активным клиентам банков придётся адаптировать свои финансовые стратегии и оптимизировать количество используемых карт, а государству предстоит разработать единую систему учёта. Вызывает дискуссии также предложение возложить ответственность за возмещение украденных средств на операторов связи, которые напрямую не управляют банковскими счетами, добавила Епифанова.

Тем не менее при грамотном сочетании лимитов с цифровыми методами контроля возможно достичь равновесия между безопасностью и удобством для клиентов, выстраивая российскую практику с учётом как международных норм, так и специфики страны, заключила лидер СДСЖР.