Юную российскую ски-альпинистку дисквалифицировали за допинг

13-летняя российская ски-альпинистка была отстранена от соревнований на шестимесячный срок за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют официальные документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Несовершеннолетняя спортсменка, занявшая призовое место на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове, где соревновались участники 12-13 лет, была дисквалифицирована после выявления в её допинг-пробе запрещённого вещества преднизолона, относящегося к классу S9 (глюкокортикоиды). Преднизолон — синтетический глюкокортикостероидный препарат, обладающий противовоспалительным, противоаллергическим и иммунодепрессивным действием.

Согласно антидопинговым правилам, данный препарат входит в категорию особых субстанций, запрещённых к применению исключительно в соревновательный период.

Установленный срок дисквалификации юной спортсменки истекает 28 февраля 2026 года.

Ранее российская горнолыжница Ярослава Попова получила годичную дисквалификацию от Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Причиной стало обнаружение туаминогептана в её допинг-пробе. Отстранение от соревнований вступило в силу 28 мая 2025 года и продлится 12 месяцев.