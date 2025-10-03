Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:00

Российские туристы остались без денег в Турции из-за нового сбоя в платёжной системе

SHOT: Россияне уже три дня не могут оплатить услуги в Турции из-за сбоя в Letim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ErsinTekkol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ErsinTekkol

Российские туристы столкнулись с трудностями при оплате услуг в Турции из-за проблем с платёжной системой Letim. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, российские туристы в Турции уже три дня испытывают трудности с сервисом Letim: невозможно пополнить или снять деньги, банкоматы выдают ошибки. Кроме того, у пользователей возникают проблемы с запуском или бесконечной загрузкой.

Представители сервиса обещают решить проблему, но не сообщают, когда это произойдёт.

В России задержали чёрного трансплантолога, которого удалось поймать в Турции
В России задержали чёрного трансплантолога, которого удалось поймать в Турции

К слову, это уже не первая проблема с Letim в Турции. Похожая ситуация была в июле этого года. Тогда сообщалось, что несколько сотен российских туристов столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы. Пользователи жаловались, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. Также утверждалось, что в банкоматах невозможно снять деньги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar