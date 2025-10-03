Российские туристы остались без денег в Турции из-за нового сбоя в платёжной системе

Российские туристы столкнулись с трудностями при оплате услуг в Турции из-за проблем с платёжной системой Letim. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, российские туристы в Турции уже три дня испытывают трудности с сервисом Letim: невозможно пополнить или снять деньги, банкоматы выдают ошибки. Кроме того, у пользователей возникают проблемы с запуском или бесконечной загрузкой.

Представители сервиса обещают решить проблему, но не сообщают, когда это произойдёт.

К слову, это уже не первая проблема с Letim в Турции. Похожая ситуация была в июле этого года. Тогда сообщалось, что несколько сотен российских туристов столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы. Пользователи жаловались, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. Также утверждалось, что в банкоматах невозможно снять деньги.