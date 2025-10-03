На Ставрополье умер Дмитрий Медков, несправедливо осуждённый за убийство сестры

В Ставропольском крае скончался Дмитрий Медков, которого три года незаконно содержали в психиатрической лечебнице по обвинению в убийстве сестры, позже найденной живой. Об этом рассказала сестра усопшего.

В беседе с kp.ru девушка сообщила, что смерть её брата наступила год назад в результате приступа эпилепсии во сне, который стал последствием пребывания в психиатрической клинике. Дмитрий Медков был арестован в 2003 году после того, как под давлением следствия подписал признательные показания в убийстве 14-летней сестры. Его признали шизофреником и направили на принудительное лечение.

В 2006 году оказалось, что девушка жива — она написала письмо матери. После освобождения Медков получил инвалидность, но семья так и не дождалась обещанной компенсации на реабилитацию. В 2010 году двух дознавателей по его делу признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Обоих приговорили к трём годам условно с запретом работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

