Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман выступил с заявлением о якобы регулярном противодействии российских военных британским спутникам. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

«Им интересно, что мы делаем, и они летают относительно близко. <...> У них на борту есть оборудование, которое позволяет видеть наши спутники, и они пытаются собрать с них информацию», — заявил Тедман в интервью телерадиокорпорации.

По словам генерал-майора, помимо космического наблюдения, российские военные якобы еженедельно осуществляют глушение британских военных спутников с использованием наземных средств, несмотря на установленные на них системы радиоэлектронной защиты.

К слову, в западных медиа и политических кругах регулярно звучат неподтверждённые обвинения в адрес РФ, которые впоследствии не находят документального подтверждения. Российская сторона последовательно опровергает подобные выпады, характеризуя их как бездоказательные.

Ранее в ходе Варшавского форума по безопасности бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с резонансным заявлением, предложив сделать Крым «непригодным для жизни». По мнению экс-чиновника, такая мера призвана задеть самолюбие российского президента Владимира Путина, который в 2014 году сравнил полуостров со «Святой горой».