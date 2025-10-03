Глушение и слежка: Британия заявила о несуществующих действиях РФ в космосе
Британия заявила о якобы слежке со стороны российских спутников
Обложка © «Шедеврум»
Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман выступил с заявлением о якобы регулярном противодействии российских военных британским спутникам. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.
«Им интересно, что мы делаем, и они летают относительно близко. <...> У них на борту есть оборудование, которое позволяет видеть наши спутники, и они пытаются собрать с них информацию», — заявил Тедман в интервью телерадиокорпорации.
По словам генерал-майора, помимо космического наблюдения, российские военные якобы еженедельно осуществляют глушение британских военных спутников с использованием наземных средств, несмотря на установленные на них системы радиоэлектронной защиты.
К слову, в западных медиа и политических кругах регулярно звучат неподтверждённые обвинения в адрес РФ, которые впоследствии не находят документального подтверждения. Российская сторона последовательно опровергает подобные выпады, характеризуя их как бездоказательные.
Ранее в ходе Варшавского форума по безопасности бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с резонансным заявлением, предложив сделать Крым «непригодным для жизни». По мнению экс-чиновника, такая мера призвана задеть самолюбие российского президента Владимира Путина, который в 2014 году сравнил полуостров со «Святой горой».
