3 октября, 09:07

Прокуратура требует возбудить новое дело против журналистки Лариной*

Обложка © Wikipedia / RadioNVC Народная Волна Чикаго

Московская прокуратура добивается возбуждения против журналистки Ксении Лариной* (Оксаны Баршевой*) ещё одного дела — на этот раз по обвинению в призывах к терроризму.

Напомним, что ранее Главное управление СК РФ по Москве уже вело расследование в отношении нее по статье об уклонении от статуса иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Прокуратура подтвердила, что направила материалы в СК для принятия решения о возбуждении дела. Речь идёт о статье 205.2, часть 2 УК РФ: публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма через Интернет. Ведомство заявило, что контролирует процесс рассмотрения переданных документов.

Напомним, журналистика Ксения Ларина* покинула Россию ещё в 2017 году, однако периодически возвращалась в страну. 1 сентября 2023 года объявлена в РФ иностранным агентом. В конце сентября этого года в её отношении возбудили уголовное дело.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

