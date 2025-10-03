На месте «Большой глины» в Москве установили новую скульптуру

На Болотной набережной в Москве появилась новая скульптура «Садовая лопатка» авторства Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген. Она заняла место прежней работы «Большая глина №4» Урса Фишера. Об этом сообщили в пресс-службе Дома культуры «ГЭС-2»

«На спуске к Водоотводному каналу появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте «Большой глины № 4» Урса Фишера... «Садовая лопатка» — это скульптура в виде знакомого всем садового инструмента, увеличенного во много раз», — говорится в сообщении.

Художники призывают зрителей задуматься о культивации новых идей и смыслов, которые бережно выращивает творец. В числе других известных работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантский рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка и волан для бадминтона.

Скульптуры художников традиционно размещаются в открытых пространствах, меняя городской ландшафт и стирая границы между реальностью и воображением. «Садовая лопатка» впервые экспонировалась на крыше Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а теперь временно украшает Болотную набережную.

Ранее на Болотной набережной в Москве демонтировали скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которая вызвала бурные обсуждения после установки в 2021 году. Её заменят новым арт-объектом. Фишер в своей работе запечатлел простой жест — касание материала, из которого затем создаётся нечто новое, и новый объект продолжает эту идею, приглашая зрителей задуматься о процессе творчества после первого импульса.