Власти Сочи подтвердили использование текстов песен Оксимирона* в заданиях олимпиад

Задания для школьного этапа олимпиады по русскому языку действительно содержали отрывки из песен рэпера Oxxxymiron* (Мирон Фёдоров*). Данный факт подтвердили в пресс-службе администрации Сочи, подчеркнув, что имя исполнителя не упоминалось, а текст использовался исключительно как объект лингвистического анализа.

В мэрии пояснили, что подобные задания являются стандартной практикой для Всероссийской олимпиады школьников и направлены на изучение системы русского языка. Отмечается, что упражнение ранее прошло проверку в других регионах и полностью соответствует предметным целям развития лингвистического мышления. Акцент делался на анализе этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных процессов.

«Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка», — передаёт РИА «Новости».

Представители администрации подчеркнули, что рэп в данном контексте рассматривается как одна из форм словесного искусства, где важен поэтический текст. Они добавили, что от педагогов-филологов не требуется глубоких познаний в современных музыкальных жанрах и их авторах. Основной задачей преподавателя является анализ языка как системы.

В пресс-службе также сообщили о планах усилить проверку олимпиадных заданий в будущем. Отмечается, что управление по образованию и науке примет меры для предотвращения подобных вопросов. При этом подчеркивается, что подобное использование является легитимным и соответствует всем образовательным стандартам.

Напомним, что текст рэпера Oxxxymiron* из старого трека «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка» обнаружили ученики 11-х классов в Сочи во время выполнения задания на олимпиадах по русскому языку. При этом в задании не акцентировалось то, кому принадлежит отрывок и статус автора.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.