Коллективный Запад не имеет понимания, что делать с Украиной, и потому не сможет удержать страну в своей орбите. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Европа пытается откусить от Украины, но кусок, на который она нацелилась, проглотить не сможет в принципе», — написал он.

По его мнению, западные лидеры пока не имеют чёткого плана по украинскому конфликту, а Киев практически не влияет на решения США и Европы. Пока Вашингтон, Брюссель, Лондон, Берлин и Париж выясняют отношения между собой, война будет продолжаться без ясного сценария, а интересы украинского народа остаются без внимания.

Медведчук также подчеркнул, что исторически Украина и Россия — единая страна, разделённая геополитическими интересами. И только объединение с Россией, по его мнению, может обеспечить мирное будущее украинскому народу.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует новую инициативу для укрепления технологического потенциала Украины. Детали программы пока не разглашаются. В ЕС заверили, что поддержка Украины будет оказываться до тех пор, пока не наступит мирное урегулирование.