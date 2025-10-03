Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:43

В Госдепе заявили, что война НАТО и РФ – это то, чего хочется меньше всего

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Война России и НАТО — это то, чего Соединённым Штатам Америки хочется меньше всего. Об этом говорят чиновники Госдепа.

«Последнее, чего нам хочется — это втягивание НАТО в войну с Россией», — приводит слова источника телеканал Fox News.

Он добавил, что конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить, что приводит к «токсичной спирали». В нынешней ситуации никто не знает, чем всё закончится, добавил чиновник.

Страны ЕС не смогли ни о чём договориться на саммите о дронах над Европой
Страны ЕС не смогли ни о чём договориться на саммите о дронах над Европой

Такое заявление прозвучало на фоне инцидентов с беспилотниками в ряде европейских стран и сообщений о якобы нарушениях воздушного пространства российскими истребителями. Вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», в шутку пообещал больше не запускать дроны в Данию. При этом глава государства напомнил Европе, что у ВС РФ нет дронов, которые способны долететь до городов вроде Копенгагена и Лиссабона.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar