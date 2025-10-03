В Госдепе заявили, что война НАТО и РФ – это то, чего хочется меньше всего

Война России и НАТО — это то, чего Соединённым Штатам Америки хочется меньше всего. Об этом говорят чиновники Госдепа.

«Последнее, чего нам хочется — это втягивание НАТО в войну с Россией», — приводит слова источника телеканал Fox News.

Он добавил, что конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить, что приводит к «токсичной спирали». В нынешней ситуации никто не знает, чем всё закончится, добавил чиновник.