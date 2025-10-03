В Госдепе заявили, что война НАТО и РФ – это то, чего хочется меньше всего
Обложка © Wikipedia
Война России и НАТО — это то, чего Соединённым Штатам Америки хочется меньше всего. Об этом говорят чиновники Госдепа.
«Последнее, чего нам хочется — это втягивание НАТО в войну с Россией», — приводит слова источника телеканал Fox News.
Он добавил, что конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить, что приводит к «токсичной спирали». В нынешней ситуации никто не знает, чем всё закончится, добавил чиновник.
Такое заявление прозвучало на фоне инцидентов с беспилотниками в ряде европейских стран и сообщений о якобы нарушениях воздушного пространства российскими истребителями. Вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», в шутку пообещал больше не запускать дроны в Данию. При этом глава государства напомнил Европе, что у ВС РФ нет дронов, которые способны долететь до городов вроде Копенгагена и Лиссабона.