3 октября, 09:41

«Прорыв против Abrams»: Зарубежные эксперты сочли наш Т-90М надёжнее западных танков

MWM: Российский Т-90М проще в эксплуатации и эффективнее западных танков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Kryuchenko

Российский танк Т-90М превосходит западные аналоги по ключевым характеристикам и остаётся более простым в эксплуатации. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

По данным экспертов, Т-90М получил прочную броню, систему динамической защиты «Реликт» и современный комплекс управления огнём. Улучшенные автомат заряжания и орудие позволяют использовать более длинные бронебойные снаряды с высокой пробивной способностью. Дополнительное усиление защиты карусели автомата заряжания повысило живучесть машины.

Журнал NI включил Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в топ-5 лучших танков мира
«Тем не менее, танк сохранил низкие требования к техническому обслуживанию, характерные для семейства Т-72, что значительно упрощает его эксплуатацию по сравнению с западными танками или машинами Т-64 и Т-80», — отмечает MWM.

Издание подчёркивает, что модернизация российских танков уже привела к снижению потерь на поле боя.

Найден самый умный танк, который «правит бал» на СВО
Т-90М «Прорыв» активно используется в зоне боевых действий с 2022 года. На украинской стороне применяются западные Leopard 2, Challenger 2 и недавно прибывшие Abrams. Однако многие из этих машин сталкивались с техническими проблемами и фиксировались случаи их уничтожения на фронте, что обсуждается в западной прессе.

