В Ростове директора завода приговорили к 6 годам за хищение 1,4 млн рублей на оборонзаказе

В Ростове-на-Дону суд приговорил экс-руководителя Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам колонии общего режима за хищение государственных средств при ремонте военной техники. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

«Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО «Авиаприборный ремонтный завод», путём обмана должностных лиц военного представительства Минбороны России совершил хищение государственных денежных средств. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Урумов похитил средства при ремонте военной техники по гособоронзаказу, причинив ущерб на сумму около 1,5 млн рублей. Сторона защиты уже подала апелляцию на приговор.

