Регион
3 октября, 10:02

В Ростове директора завода приговорили к 6 годам за хищение 1,4 млн рублей на оборонзаказе

Обложка © VK / Русский Порядок

В Ростове-на-Дону суд приговорил экс-руководителя Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам колонии общего режима за хищение государственных средств при ремонте военной техники. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

«Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО «Авиаприборный ремонтный завод», путём обмана должностных лиц военного представительства Минбороны России совершил хищение государственных денежных средств. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Урумов похитил средства при ремонте военной техники по гособоронзаказу, причинив ущерб на сумму около 1,5 млн рублей. Сторона защиты уже подала апелляцию на приговор.

«Зубы дракона» за миллионы: следователи ищут новых участников схемы в Белгороде
«Зубы дракона» за миллионы: следователи ищут новых участников схемы в Белгороде

Ранее сообщалось, что депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко подозревается в обналичивании и присвоении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Суд поместил её под стражу. Бондаренко действовала в составе группы и незаконно обналичивала государственные средства, беря комиссию в 14–15%.

