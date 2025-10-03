Депутат Бондаренко оказалась причастна к схеме хищений в Курской области

Арестованную в Москве депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко подозревают в обналичивании и хищении средств, выделенных на фортификационные сооружения в Курской области. Её отправили под стражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что Бондаренко, действуя в составе группы, занималась незаконным обналичиванием этих денег. Источник уточнил, что она брала комиссию в размере 14–15% за снятие наличных. Услуги по обналичиванию она оказывала для бывшего курского депутата Максима Васильева, который также проходит по этому делу. В этом процессе ей помогал её гражданский муж Максим Щетинин.

Схема началась в конце 2022 года, когда на счёт компании ООО «Сиеми» пришёл аванс за строительство опорных пунктов. Васильев якобы попросил Бондаренко обналичить десятки миллионов рублей. Она предоставляла счета подставных фирм, куда переводились средства с основного счёта. После этого Бондаренко передавала ему наличные. По данным следствия, Васильев неоднократно пользовался её «услугами».