Депутат Бондаренко оказалась причастна к схеме хищений в Курской области
Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко. Обложка © dnrsovet.gov.ru
Арестованную в Москве депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко подозревают в обналичивании и хищении средств, выделенных на фортификационные сооружения в Курской области. Её отправили под стражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Следствие полагает, что Бондаренко, действуя в составе группы, занималась незаконным обналичиванием этих денег. Источник уточнил, что она брала комиссию в размере 14–15% за снятие наличных. Услуги по обналичиванию она оказывала для бывшего курского депутата Максима Васильева, который также проходит по этому делу. В этом процессе ей помогал её гражданский муж Максим Щетинин.
Схема началась в конце 2022 года, когда на счёт компании ООО «Сиеми» пришёл аванс за строительство опорных пунктов. Васильев якобы попросил Бондаренко обналичить десятки миллионов рублей. Она предоставляла счета подставных фирм, куда переводились средства с основного счёта. После этого Бондаренко передавала ему наличные. По данным следствия, Васильев неоднократно пользовался её «услугами».
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов стали фигурантами уголовного дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Следствие считает, что экс-чиновники действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Кроме того, расследуется дело о возможных хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.
