Будущим мэром Курска может стать единоросс с фронтовым опытом в ДНР

Наибольшие шансы возглавить администрацию Курска по итогам конкурса имеет руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов, имеющий опыт работы в Донецкой народной республики (ДНР). Такие прогнозы высказали источники «Коммерсанта» в городских и областных властных структурах после начала работы конкурсной комиссии.

По оценкам информированных источников, 44-летний Евгений Маслов обладает необходимым набором качеств для эффективного управления. Собеседники выделяют его собранность, компетентность и умение находить общий язык с людьми. К тому же, не менее важно и то, что Маслов занимал аналогичный пост в ДНР в один из самых сложных периодов — с 2022 по 2024.

«Он единственный из всех глав исполкомов ЕР, кто согласился поехать в Донецк, под обстрелами создать там партийную организацию и вернуться в Курск. Это была его личная инициатива, и его поступок говорит о том, что у него есть стремление вписать себя в историю, что он может дать бой закостенелым курским элитам. И у него есть подпорка — губернатор Александр Хинштейн, который любит выводить всех на чистую воду», — ответил политолог Александр Немцев.

Сам же Маслов призвал не торопить события, поскольку все высказанные предположения лишь субъективное мнение. Он, как и другие кандидаты, представил тот же набор документов в комиссию, поэтому все на равных условиях. В дальнейшем решение примут на основе данных всех участников.

Сформированная губернатором Александром Хинштейном комиссия завершила проверку документов пяти претендентов на пост градоначальника. В числе кандидатов также значатся глава Рыльского района Андрей Белоусов, депутат горсобрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель Новых людей Дмитрий Кушхов и предприниматель Андрей Конев. Все они должны представить программы развития города перед окончательным отбором двух финалистов для голосования в городском собрании.

Ранее Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. Политик выиграл недавние выборы с результатом 86,92% голосов. По случаю этого в Курске прошла торжественная инаугурация. В ходе выступления Хинштейн выразил благодарность каждому, кто голосовал за его кандидатуру.