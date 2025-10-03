ВСУ построили «пояс крепостей» длиной 50 км в ДНР для сдерживания России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr
На подконтрольной Украине территории ДНР ВСУ создали 50-километровую линию обороны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Цель укреплений — препятствовать продвижению российских войск.
«Украина создала здесь 31-мильную линию обороны, известную как «пояс крепостей», для препятствования российскому продвижению», — говорится в материале.
Журналист WSJ посетила города ДНР, контролируемые Киевом, и рассказала о попытках ВСУ устанавливать заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами. По её словам, система украинских укреплений далека от идеала и позволяет российским беспилотникам наносить удары. При этом подразделения ВСУ избегают массового скопления техники и пытаются замаскировать позиции
Ранее операторы беспилотников зафиксировали линию обороны украинских войск в районе Купянска. Она состоит из многокилометровых окопов, укреплённых бетонными сооружениями и замаскированными блиндажами. На кадрах видно, что укрепрайон ВСУ частично оставлен бойцами.
