3 октября, 10:20

ВСУ построили «пояс крепостей» длиной 50 км в ДНР для сдерживания России

WSJ: Украина возвела оборонительный пояс крепостей длиною в 50 км в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

На подконтрольной Украине территории ДНР ВСУ создали 50-километровую линию обороны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Цель укреплений — препятствовать продвижению российских войск.

«Украина создала здесь 31-мильную линию обороны, известную как «пояс крепостей», для препятствования российскому продвижению», — говорится в материале.

Журналист WSJ посетила города ДНР, контролируемые Киевом, и рассказала о попытках ВСУ устанавливать заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами. По её словам, система украинских укреплений далека от идеала и позволяет российским беспилотникам наносить удары. При этом подразделения ВСУ избегают массового скопления техники и пытаются замаскировать позиции

Целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен в Купянске
Целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен в Купянске

Ранее операторы беспилотников зафиксировали линию обороны украинских войск в районе Купянска. Она состоит из многокилометровых окопов, укреплённых бетонными сооружениями и замаскированными блиндажами. На кадрах видно, что укрепрайон ВСУ частично оставлен бойцами.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
