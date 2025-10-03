Восстание машин: Электрокар Xiaomi неожиданно уехал от своего владельца

Электромобиль Xiaomi SU7 в Китае внезапно завёлся и поехал без водителя. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание CarNewsChina.

В Китае электрокар Xiaomi SU7 неожиданно тронулся без хозяина. Видео © CarNewsChina

Электрокар стоял у дома хозяина, когда тот находился внутри. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина неожиданно тронулась, а владелец выбежал на улицу. Мужчина сразу обратился в службу поддержки Xiaomi. Первоначально специалисты предположили, что могла быть активирована функция удалённого запуска через смартфон.

Однако автовладелец настаивал, что не пользовался устройством и предоставил видео в подтверждение. Позже источники отрасли сообщили, что в журнале операций зафиксирована команда Remote Parking Assist (RPA), отправленная с iPhone, привязанного к аккаунту владельца. Эта функция позволяет автомобилю самостоятельно заезжать и выезжать с парковки. При этом эксперты подчеркнули, что система должна блокировать такие действия, если за рулём нет водителя.

