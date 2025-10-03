Российские войска в течение недели освободили семь населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» успешно продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и взяли под контроль населённые пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.

В это же время соединения «Южной» группировки войск в результате решительных боевых действий освободили населённые пункты Майское и Северск Малый на территории ДНР. Кроме того, за отчётный период подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, установив контроль над населёнными пунктами Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ установили российские флаги в освобождённом посёлке Кировск в ДНР. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее развевающиеся полотна в различных районах населённого пункта.