Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 10:31

Армия России освободила семь населённых пунктов за неделю

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Российские войска в течение недели освободили семь населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» успешно продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и взяли под контроль населённые пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.

В это же время соединения «Южной» группировки войск в результате решительных боевых действий освободили населённые пункты Майское и Северск Малый на территории ДНР. Кроме того, за отчётный период подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, установив контроль над населёнными пунктами Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ установили российские флаги в освобождённом посёлке Кировск в ДНР. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее развевающиеся полотна в различных районах населённого пункта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
