В Днепропетровской области наблюдается массовый отток населения из-за продвижения российских войск вглубь региона. Как передаёт издание «Страна.ua», по словам местной жительницы, до её дома от линии фронта осталось всего 13 километров.

По словам украинки, люди в панике бросают своё имущество, бизнес и становятся бездомными. Она также заявила о сознательном сливе территорий украинскими властями на фоне успешного продвижения российских подразделений. Женщина уточнила, что ВС РФ углубились в регион уже на 20 километров.

Напомним, что ранее Минобороны сообщало об успехах российских войск. Бойцы в течение недели освободили семь населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, установив контроль над населёнными пунктами Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.