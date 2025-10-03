Валдайский форум
3 октября, 10:55

Стало известно о массовом отъезде украинцев из Днепропетровской области

Страна.ua: Люди покидают Днепропетровскую область из-за продвижения ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Suburbanium

В Днепропетровской области наблюдается массовый отток населения из-за продвижения российских войск вглубь региона. Как передаёт издание «Страна.ua», по словам местной жительницы, до её дома от линии фронта осталось всего 13 километров.

По словам украинки, люди в панике бросают своё имущество, бизнес и становятся бездомными. Она также заявила о сознательном сливе территорий украинскими властями на фоне успешного продвижения российских подразделений. Женщина уточнила, что ВС РФ углубились в регион уже на 20 километров.

ВС РФ ударами ФАБ уничтожили наёмников из Колумбии под Днепропетровском
Напомним, что ранее Минобороны сообщало об успехах российских войск. Бойцы в течение недели освободили семь населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, установив контроль над населёнными пунктами Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

