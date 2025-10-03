Четыре экс-мундепа из Москвы получили тюремные сроки

Никулинский районный суд Москвы вынес заочный обвинительный приговор в отношении журналиста Ильи Азара* и трёх бывших муниципальных депутатов, назначив каждому из них наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Основанием для приговора стало участие подсудимых в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

«С учётом позиции прокуратуры бывшие муниципальные депутаты Илья Глек, Илья Азар*, Елена Русакова и Сергей Власов заочно приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)», — сообщается в официальном заявлении суда.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры и рассматривалось в общем порядке при отсутствии подсудимых, объявленных в федеральный розыск. Суд установил, что все четверо обвиняемых, находясь за пределами России и достоверно зная о запрете деятельности организации «Депутаты Мирной России»**, опубликовали на её интернет-ресурсе две статьи под совместным редакторством.

Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительное наказание в виде пятилетнего запрета на администрирование сайтов и работу с информационно-коммуникационными сетями.

