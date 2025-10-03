«Добро пожаловать, мини-Куница»: Фигуристка Алёна Косторная впервые стала мамой

У известной фигуристки Алёны Косторной и супруга Георгия Куницы родился ребёнок. О рождении малыша чемпионка Европы 2020 года сообщила в Telegram-канале.



«Добро пожаловать, мини-Куница», — написала Алёна к фотографиям.

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница стали родителями. Фото © Telegram / Aliona Kostornaia

Алёна Косторная – титулованная фигуристка, в активе которой победа на чемпионате Европы (2020) и в финале Гран-при 2019/2020, а также медали чемпионата России, включая серебро (2020) и две бронзы (2018, 2019). На юниорском уровне она также добивалась успехов, став серебряным призёром чемпионата мира (2018) и победителем финала юниорского Гран-при (2018).

В августе 2023 года Косторная и её избранник официально стали мужем и женой, а весной 2025 года пара сообщила о скором пополнении в семье.

