Принято решение о реорганизации бригады «Эспаньола». На её основе сформируют отряд радиоэлектронной борьбы и штурмовой отряд, которые войдут в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь, в районах Васильевки и Угледара в 2022 году, обороняло Клещеевку в 2023 году, а также принимало участие в штурме Авдеевки в 2024 году. В 2025 году бригада совместно с другими подразделениями полностью контролировала Часов Яр.