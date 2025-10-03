Бригада «Эспаньола» перестанет существовать в прежнем виде
Бригаду Эспаньола реорганизуют с сохранением ключевых подразделений
Принято решение о реорганизации бригады «Эспаньола». На её основе сформируют отряд радиоэлектронной борьбы и штурмовой отряд, которые войдут в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Уточняется, что до конца октября «Эспаньола» не принимает новых членов. Морской отряд бригады и крымский разведывательный центр «Мелодия» остаются в прежнем составе и структуре.
Бригада «Эспаньола» в Часовом Яре. Видео © Социальные сети подразделения «Эспаньола»
88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» (88 РДБр) 1-го Добровольческого корпуса ВС РФ, сформированная из представителей околофутбольной среды, сыграла значительную роль в ходе специальной военной операции.
Подразделение участвовало в боях за Мариуполь, в районах Васильевки и Угледара в 2022 году, обороняло Клещеевку в 2023 году, а также принимало участие в штурме Авдеевки в 2024 году. В 2025 году бригада совместно с другими подразделениями полностью контролировала Часов Яр.
Обложка © Социальные сети подразделения «Эспаньола»