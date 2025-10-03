Российские паралимпийцы выступят на ЧМ по пауэрлифтингу под своим флагом
Обложка © paralymp.ru
Российские паралимпийцы выступят под национальным флагом на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
По его словам, ПКР отправил запрос о пересмотре статуса российских паралимпийцев сразу после соответствующего решения Генассамблеи Международного паралимпийского комитета. Тем не менее российские легкоатлеты и стрелки на ближайших чемпионатах всё ещё выступят в нейтральном статусе.
«В качестве обоснования организаторы ссылаются на то, что практически невозможно внести в столь короткие сроки все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее», — цитирует его ТАСС.
Но пауэрлифтерам повезло: ПКР получил от Всемирной федерации парапауэрлифтинга подтверждение, что в соревнованиях будет выступать сборная России — со всеми национальными атрибутами, в экипировке сборной, с гербом и флагом, а при завоевании золотой медали на награждении будет звучать гимн РФ.
Напомним, ранее Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Таким образом россияне вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под своим флагом.