Следят девять дней: Разведка Дании рассказала об инцидентах с якобы российскими кораблями

Глава датской военной разведки Томас Аренкиль сообщил телеканалу TV2, что Россия развязала «гибридную войну» против Дании и других западных государств. В качестве доказательства он упомянул присутствие якобы российского военного корабля в районе острова Лангеланн, а также предыдущие случаи, когда, по его словам, суда РФ намеренно шли на сближение с датскими кораблями, создавая угрозу столкновения.

«Мы видели несколько примеров того, как российские военные корабли шли курсом столкновения с датскими судами», — сказал Аренкиль, не предоставив никаких доказательств в поддержку своих слов.

Датская разведка предполагает, что российский корабль «Александр Шабалин», замеченный у берегов Дании, может использоваться Москвой для обеспечения безопасности своего «теневого флота». Как сообщает TV2, корабль находится в районе к югу от острова Лангеланн уже девятый день, впервые его заметило издание Ekstra Bladet 24 сентября. При этом датская сторона не видит прямой военной угрозы, но обеспокоена «гибридными действиями», такими как провокации и демонстрация силы у границ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, прокомментировал тему дронов, залетавших в воздушное пространство ряда стран. Глава государства в шутку пообещал больше не запускать БПЛА в европейские страны. Он предположил, что инциденты с дронами, вероятно, связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.