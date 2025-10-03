Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 11:31

В Дагестане задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники ЦПЭ МВД Дагестана совместно с УФСБ России по региону задержали пятерых жителей республики, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

Задержание пятерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«По данному факту Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по ч.1 ст.30 и ст.317, а также ч.2 ст.223.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ задержала 18-летнего россиянина, который вербовал подростков для совершения поджогов на железных дорогах по указу кураторов с Украины. Его подозревают в государственной измене.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

