В Крыму предсказали судьбу ВСУ в случае наступления на полуостров

Попытки украинской армии начать наступление на Крым закончатся провалом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Украина уже три года собирается зайти в Крым и всё никак не получается. И этот раз не станет исключением. Зачем идти туда, где "забили снаряды в пушки туго"? Врага ждёт печальная участь», — сказал парламентарий.

Он добавил, что полностью исключать угрозу нельзя: Киев может высадить диверсионные группы для подрывной деятельности на побережье.

«Наступления они не планируют, а вот диверсии, без сомнения, мечтают провести. Но их мечты мы быстро развеем по ветру», — подчеркнул Белик.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей поддержали воссоединение. Украина и страны Запада считают полуостров «оккупированной территорией», однако Москва неоднократно заявляла, что вопрос статуса Крыма закрыт окончательно. А ранее Sky News сообщил, что Украина может готовить наступление на Крым наступающей зимой.