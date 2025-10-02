В ожидании «Томагавка»: В Британии раскрыли планы ВСУ высадить десант в Крыму этой осенью

Украинские военные сразу после получения первой партии американских ракет «Томагавк» этой осенью хотят атаковать Крым – они попытаются нанести авиаудар и высадить на полуострове свой десант. Такое предположение озвучил в эфире телеканала Sky News британский военный аналитик Майкл Кларк.

По его мнению, Киев собирается проделать брешь в российской системе ПВО, что позволит перейти к наступлению и «добраться до чего-то более ценного». Кларк уверен, что не зря Владимир Зеленский захотел получить американские ракеты «Томагавк», ведь западное оружие поможет ВСУ пойти на риск в ситуации с Крымом.