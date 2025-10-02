В ожидании «Томагавка»: В Британии раскрыли планы ВСУ высадить десант в Крыму этой осенью
Британский эксперт Кларк допустил, что Киев может начать атаку на Крым осенью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Украинские военные сразу после получения первой партии американских ракет «Томагавк» этой осенью хотят атаковать Крым – они попытаются нанести авиаудар и высадить на полуострове свой десант. Такое предположение озвучил в эфире телеканала Sky News британский военный аналитик Майкл Кларк.
По его мнению, Киев собирается проделать брешь в российской системе ПВО, что позволит перейти к наступлению и «добраться до чего-то более ценного». Кларк уверен, что не зря Владимир Зеленский захотел получить американские ракеты «Томагавк», ведь западное оружие поможет ВСУ пойти на риск в ситуации с Крымом.
Ранее Зеленский в очередной раз выпрашивал вооружение у главы Белого дома Дональда Трампа. На этот раз глава киевского режима обратился к президенту США с просьбой по поставке крылатых ракет «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал такой сценарий. Но аналитики уверены, что у Вашингтона мало таких ракет, и они очень ценны, поэтому вряд ли Киев получит хотя бы несколько из них. Кремль внимательно следит за этими заявлениями и обещает ответить «должным образом» в случае передачи Украине «Томагавков».
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.