Армия США испытала «убийцу С-400» и заявила о новой эре высокоточных ударов

Армия США провела серию успешных испытаний высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне в Нью-Мексико. Ракета способна поражать цели на расстоянии свыше 400 километров. Об этом сообщила американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

«Успешные испытания в конечном итоге позволили повысить летальность, предоставив солдатам передовые возможности нейтрализации целей на больших расстояниях на проверенных платформах», — говорится в сообщении.

Тестирование проходило на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Пуски PrSM были выполнены с установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и M270A2. По словам вице-президента Lockheed Martin по высокоточным пусковым установкам и ракетам Кэролин Оржеховски, испытания подтвердили возможность запуска PrSM со всех существующих установок в арсенале американской армии. Ракета разрабатывалась как инструмент для высокоточного удара и нейтрализации современных систем ПВО, включая российские С-400.

Ранее сообщалось, что реактивная система залпового огня Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) впервые произвела огневые испытания снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) в условиях, максимально имитирующих реальную боевую обстановку. Испытания проводились на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), где были успешно выполнены два пуска управляемых ракет GMLRS на среднюю дальность.