Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 13:57

Армия США испытала «убийцу С-400» и заявила о новой эре высокоточных ударов

Lockheed Martin: США успешно испытали ракету PrSM дальностью более 400 км

Обложка © Wikipedia / Darrell Ames

Обложка © Wikipedia / Darrell Ames

Армия США провела серию успешных испытаний высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне в Нью-Мексико. Ракета способна поражать цели на расстоянии свыше 400 километров. Об этом сообщила американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

«Успешные испытания в конечном итоге позволили повысить летальность, предоставив солдатам передовые возможности нейтрализации целей на больших расстояниях на проверенных платформах», — говорится в сообщении.

Тестирование проходило на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Пуски PrSM были выполнены с установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и M270A2. По словам вице-президента Lockheed Martin по высокоточным пусковым установкам и ракетам Кэролин Оржеховски, испытания подтвердили возможность запуска PrSM со всех существующих установок в арсенале американской армии. Ракета разрабатывалась как инструмент для высокоточного удара и нейтрализации современных систем ПВО, включая российские С-400.

Пентагон внезапно сократил закупку истребителей F-35 у Lockheed Martin
Пентагон внезапно сократил закупку истребителей F-35 у Lockheed Martin

Ранее сообщалось, что реактивная система залпового огня Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) впервые произвела огневые испытания снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) в условиях, максимально имитирующих реальную боевую обстановку. Испытания проводились на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), где были успешно выполнены два пуска управляемых ракет GMLRS на среднюю дальность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar