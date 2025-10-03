ВКонтакте запустила шопсы — новый формат покупок прямо в соцсети

ВКонтакте запустила новый формат контента — шопсы, позволяющие пользователям совершать покупки прямо в соцсети. Авторы смогут зарабатывать, бизнес — увеличивать продажи, а пользователи — покупать товары быстрее и удобнее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Шопсы — новый этап развития социальной коммерции ВКонтакте. Контент становится драйвером экономики: креаторы получают доход, бренды — продажи, а пользователи — моментальный шопинг внутри соцсети», — заявил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.

Шопсы — это публикации с товарными карточками, по которым можно оформить заказ без перехода на сторонние площадки. Они доступны в постах, клипах, историях, прямых трансляциях и длинных видео. Благодаря новым алгоритмам рекомендации показывают пользователям релевантный контент с товарами.

Для авторов ВКонтакте создала реферальную программу, первым партнёром которой стал Ozon. За два месяца теста авторы заработали более 500 млн рублей, а рекламный контент набрал свыше 2,2 млрд просмотров. Бренды могут создавать шопсы самостоятельно или сотрудничать с авторами через платформу VK AdBlogger, получая доступ к аудитории и увеличивая продажи. Продавцы Ozon могут устанавливать процент вознаграждения за продажи.

Ранее сообщалось, что в VK Видео появился встроенный способ поддержки авторов — VK Donut. Теперь пользователи могут нажать кнопку под роликом или на странице канала, чтобы оказать финансовую поддержку ведущему. Для блогеров это станет новым источником монетизации, а зрителям откроется доступ к эксклюзивному контенту. Авторы смогут настроить несколько уровней подписки с различными привилегиями, включая эксклюзивные видео, приватные стримы и бонусные материалы.