Россиянка укусила мужа в ходе ссоры и занесла ему инфекцию: он оказался в руках хирургов

Семейная драма в Ленинградской области обернулась для мужчины госпитализацией с тяжёлым гнойным осложнением после того, как его супруга пустила в ход зубы в пылу ночной перепалки. Детали истории узнал Mash на Мойке.

В селе Паша́ после бурной ссоры мужчина очнулся от острой боли: его нога оказалась крепко зажата в зубах разъяренной жены. Утром к физической боли добавилась и материальная потеря — исчезли личные документы. Через несколько дней нога начала стремительно отекать, что указало на занесение серьёзной инфекции.

В хирургическом отделении врачи констатировали развитие флегмоны. Пострадавший, требуя справедливости, обратился в правоохранительные органы, настаивая на наказании супруги не только за сам укус и пропажу бумаг, но и за предполагаемое заражение его венерическим недугом через рану.

