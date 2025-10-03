Сборная России озвучила состав на игры с Ираном и Боливией

Сборная России по футболу озвучила состав на октябрьские сборы, в рамках которых состоятся игры с национальными командами Ирана и Боливии. В списке – 30 футболистов.

В сборной есть два новичка — впервые вызваны полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.

Состав сборной России по футболу на октябрьские сборы. Фото © Telegram/Сборная России по футболу

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин («Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (в«Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).