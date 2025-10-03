На видео попали рычащие медведи, напавшие на палатку туриста в Сочи

Два медведя совершили нападение на палатку с туристом в горном районе Красная поляна в Сочи. В Сети распространилось видео, которое снимал очевидец произошедшего, сохраняя удивительное спокойствие.

На кадрах видно, как хищники активно обнюхивают тент и толкают его лапами, пытаясь проникнуть внутрь, сопровождая всё характерным рёвом. В какой-то момент голова одного из животных оказывается в непосредственной близости от оператора, после чего запись резко обрывается. Судьба автора видеосъёмки остаётся неизвестной, однако раз кадры были опубликованы, то можно предположить, что с ним всё хорошо. На протяжении всего инцидента человек вёл себя крайне спокойно и не предпринимал попыток отпугнуть хищников.

Местные жители отмечают, что в последние дни фиксируется повышенная активность медведей в этом районе. По их словам, косолапые стали регулярно появляться не только в горной местности, но и в пределах городской черты.

Ранее житель Сочи снял, как медведь ночью угнал мусорный контейнер. Хищник подошёл к мусорному баку, поднялся на задние лапы и выкатил его с площадки. Он несколько раз заглянул внутрь, а потом поволок свою добычу за угол здания.