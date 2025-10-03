Стала известна личность россиянина, задержанного в Сингапуре по запросу США

Стала известна личность задержанного в Сингапуре россиянина. Как сообщает Telegram-канал Baza, это бизнесмен Александр Ласкин, известный также как Алекс Кано.

С 2014 года Ласкин занимался изданием журнала «Русский Сингапур» и руководил рядом компаний, включая Ural Asia Pte, Zapad Invest и Gazbank. Кроме того, он был членом совета директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей.

В 2024 году супруга Ласкина оказалась под следствием по обвинению в подделке документов о трудоустройстве. Вскоре после этого и сам бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве, что привело к заморозке его банковских счетов в Сингапуре. В настоящее время рассматривается вопрос о его будущем, включая возможность экстрадиции в США для участия в судебном процессе.

Ранее стало известно, что в Сингапуре по запросу США был задержан гражданин России по обвинению в нарушении американских законов. Посольство РФ уточнило, что получило официальное подтверждение от полиции о задержании россиянина.