3 октября, 12:23

Хованский продал свою захламлённую мем-квартиру в Петербурге

Mash на мойке: Хованский продал в ипотеку трёшку в Выборгском районе Петербурга

Юрий Хованский в своей квартире. Обложка © VK / Юрий Хованский

Юрий Хованский в своей квартире. Обложка © VK / Юрий Хованский

«Мемная» квартира Юрия Хованского, долгое время служившая своеобразным памятником нереализованным планам, наконец-то нашла своего ипотечного попечителя, но история продажи оказалась болезненной. Как пишет Mash на Мойке, первоначальный ценник в 45 миллионов (установленный в 2021 году) оказался недостижимым.

Несмотря на соблазнительные бонусы вроде домашней студии и ванны с гидромассажем, трёхкомнатный актив в Выборгском районе провисел на рынке, теряя в цене. Спустя годы торга и снижения аппетитов, квартира ушла в сентябре всего за 30 миллионов. Блогер, по всей видимости, решил переключиться на более осязаемые инвестиции, одновременно объявив об открытии своей шавермы в Белграде.

Ранее стало известно, что новым владельцем квартиры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которая ранее принадлежала Ирине Болгар, стал 30-летний рэпер Фёдор Booker Игнатьев. Исполнитель, известный по батлу со Славой КПСС, продолжает жить и выступать в России.

