«Цель номер один»: Раскрыто, за кем российские войска начали охоту в зоне СВО

По словам одного из украинских пилотов, ВС РФ готовы к массированным атакам с использованием дорогостоящего вооружения, как только обнаруживают оператора дрона. Это означает, что даже небольшое количество операторов может стать целью для мощных ударов. В свою очередь, украинские операторы дронов вынуждены адаптироваться, используя тактику ухода вглубь земли, частой смены позиций и создания маскировочных укрытий.