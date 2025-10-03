Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 12:47

«Цель номер один»: Раскрыто, за кем российские войска начали охоту в зоне СВО

BI: ВС России объявили охоту на украинских операторов беспилотников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские военные объявили охоту на украинских операторов беспилотников, сделав их «целью номер один». Как сообщает Business Insider, ссылаясь на свидетельства украинских военных, для ликвидации позиций операторов применяются ракеты и бомбы.
В связи с возросшей ролью БПЛА на поле боя, операторы дронов стали приоритетной целью для ВС РФ. По оценкам, до 70% потерь связаны с использованием дронов. Офицер ВСУ в разговоре с изданием констатирует увеличение числа погибших операторов: если раньше такие случаи были единичными, то сейчас они участились, что привело к значительному росту смертности.

По словам одного из украинских пилотов, ВС РФ готовы к массированным атакам с использованием дорогостоящего вооружения, как только обнаруживают оператора дрона. Это означает, что даже небольшое количество операторов может стать целью для мощных ударов. В свою очередь, украинские операторы дронов вынуждены адаптироваться, используя тактику ухода вглубь земли, частой смены позиций и создания маскировочных укрытий.

9 из 10 бьют в цель: Российские дроны научили обманывать РЭБ ВСУ
Ранее сообщалось, что эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%. Всё благодаря увеличению массы боевой части.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
