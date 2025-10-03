Путин указал на верность Родине со стороны российских офицеров

Российские офицеры с честью выдержали главный экзамен на верность своей Отчизне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в новом концертном зале «Сириус».

Путин указал на верность Родине со стороны офицеров ВС РФ. Видео © Life.ru

«Ваши ученики, офицеры Армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, (её) суверенитет», — сказал глава государства.

Торжественное мероприятие было посвящено чествованию учителей, чьи воспитанники сейчас участвуют в боевых действиях. В ходе церемонии государственные награды получили педагоги из разных регионов. Путин лично вручил им знаки отличия, благодаря за воспитание настоящих патриотов и подготовку профессиональных военных кадров.

Ранее сообщалось, что среди награждённых — Олег Плесовских, педагог из Тюменской области (Ильинская СОШ), удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Светлана Степанова (учитель гимназии №53, Пензенская область) получила знак отличия «За наставничество».