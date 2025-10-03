Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

3 октября, 13:35

Путин почтил память героев, погибших при защите Родины

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин почтил память всех военнослужащих, павших при защите национальных интересов России. Об этом президент заявил в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции.

«Вечная память всем героям, которые отдали свои жизни, защищая Родину», — сказал российский лидер, обращаясь к присутствующим в новом концертном центре «Сириус».

В ходе церемонии глава государства объявил о присвоении звания Героя России Жумабаю Раизову посмертно. Мероприятие было посвящено чествованию педагогических работников, внёсших вклад в подготовку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что современная тактика использования бронетехники претерпела значительные изменения. По его словам, российские танки теперь применяются не для самостоятельных прорывов, а преимущественно для огневой поддержки пехоты с закрытых позиций.

Алиса Хуссаин
