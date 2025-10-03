В Финском заливе почтили память погибших в ВОВ моряков-краснофлотцев

В Финском заливе почтили память экипажа морского охотника МО-208, затонувшего после подрыва на мине в 1942 году. В церемонии близ острова Соммерс приняли участие родные моряков, чьи имена записали на мемориальной табличке.

В Финском заливе почтили память моряков-красноармейцев. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Судно было найдено на глубине 30 метров в ходе экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Как отметил руководитель экспедиции Константин Богданов, проект «Москитный флот Победы» продолжает раскрывать важные истории войны в Финском заливе. Родственники погибших моряков поделились, что для них стало откровением обнаружение корабля после более чем 80 лет неизвестности — Артём Большаков, двоюродный правнук командира корабля Михаила Хвостова, признался, что испытывает гордость за эту историю.

«Было удивление, что такое вообще реально. Что поисковая группа нашла меня — с такой историей. Было удивление, мы поняли, что, действительно, это так и нужно гордиться этим», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» родственник погибшего краснофлотца Артем Большаков.

Водолазы работали в сложных условиях при сильном течении и видимости не более двух метров, устанавливая мемориальную табличку на корпус корабля. В сентябре 1942 года морской охотник не вернулся с боевого патрулирования в районе, где часть островов контролировалась финскими войсками. Экипаж из 21 человека более восьми десятилетий числился пропавшим без вести.

Руководитель Московского отделения поискового центра Лариса Ложкина сообщила, что для некоторых семей, как например для дочери краснофлотца Александра Катордмнова из Воронежской области, эта находка стала долгожданным ответом. Церемония памяти завершилась минутой молчания в водах Финского залива.

Напомним, боевой катер МО-208, предназначенный для охоты за подлодками противника был найден исследователями этим летом. Неподалёку от него в Финском заливе обнаружился и «брат по флоту» — катер МО-308.