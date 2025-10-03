Глава Минфина США устроил взбучку премьеру Украины, дав ей 6 минут на решение вопроса

В конце февраля министр финансов США Скотт Бессент наорал на премьер-министра Украины Юлию Свириденко, поставив ультиматум для принятия решения по сделке с Америкой. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент рявкнул Свириденко, что у неё есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены», — говорится в материале.

Инцидент произошёл во время видеозвонка в конце февраля. Свириденко, в свою очередь, отрицала наличие напряжённости в разговоре с Бессентом. Представитель министра финансов США на момент публикации не дал комментариев по этому вопросу.