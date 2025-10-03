Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 14:08

Глава Минфина США устроил взбучку премьеру Украины, дав ей 6 минут на решение вопроса

Бессент накричал на Свириденко, дав ей 6 минут на решение вопроса по сделке США

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci / TERESA SUAREZ

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci / TERESA SUAREZ

В конце февраля министр финансов США Скотт Бессент наорал на премьер-министра Украины Юлию Свириденко, поставив ультиматум для принятия решения по сделке с Америкой. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент рявкнул Свириденко, что у неё есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены», — говорится в материале.

Инцидент произошёл во время видеозвонка в конце февраля. Свириденко, в свою очередь, отрицала наличие напряжённости в разговоре с Бессентом. Представитель министра финансов США на момент публикации не дал комментариев по этому вопросу.

Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа
Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступил в конфликт с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, повысив голос во время спора о реакции на нарушения воздушного пространства стран альянса. Инцидент произошёл после того, как Эстония активировала статью 4 устава НАТО. Рютте заявил, что альянсу следует более осторожно подходить к подобным ситуациям, поскольку не каждый инцидент требует активации этой статьи.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar