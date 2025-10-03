Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 14:27

Военный эксперт раскрыл, зачем США перекинули бомбардировщики в Европу

Эксперт Леонков: США перебросили в Европу B-1B на случай конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich

Переброска американских бомбардировщиков B-1B в Европу связана не с эскалацией напряжённости в отношениях с Россией, а с необходимостью оказания поддержки Израилю. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист пояснил, что эти самолёты являются носителями крылатых ракет, которые Вашингтон уже применял для бомбардировок Дамаска в 2018 году. По его мнению, данное перемещение авиации может быть связано с потенциальным обострением ситуации на Ближнем Востоке, оно не является средством для повышения эскалации в отношениях с Россией, которое не отвечает интересам Белого дома.

«Если Израиль начнёт боевые действия против Ирана, они снова могут быть применены», — сказал Леонков в разговоре с радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что американская армия успешно испытала высокоточные ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне в Нью-Мексико. Это оружие может наносить удары по целям на дистанции более 400 километров.

Юрий Лысенко
