Глава украинского режима Владимир Зеленский во второй раз за месяц проведёт встречу с депутатами своей партии «Слуга народа». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале, отметив, что инициатива исходила лично от экс-комика.

«Это в первый раз, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский просит её провести. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту», — написал он.

По словам парламентария, впервые встреча была инициирована самим экс-комиком, а не по просьбе депутатов. Железняк отметил, что одним из факторов, подтолкнувших Зеленского к этому шагу, стала критика западных и украинских СМИ о том, что главарь киевского режима не учитывает мнение своей фракции.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Верховной Раде резко раскритиковал представителей своей партии «Слуга народа». Он выразил недовольство тем, что члены парламента, активисты и журналисты не смогли должным образом представить Украину западным партнёрам и создать устойчиво положительный образ страны. Зеленский, как отмечается в материале, не скрывал возмущения внутренней критикой.