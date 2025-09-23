Зеленский раскритиковал собственную партию на встрече в Раде
Politico: Зеленский в Раде раскритиковал депутатов от партии Слуга народа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский в Раде обрушился с критикой на собственную партию «Слуга народа», предъявив её представителям и журналистам, что те не могут должным образом представить Украину западным партнёрам. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на депутатов.
«Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... Он выплеснул своё недовольство на свою партию «Слуга народа», посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнёров», — говорится в материале.
По мнению Зеленского, любые негативные комментарии украинцев о происходящем внутри страны мешают сосредоточиться на самом важном — противостоянии России и укреплении связей с западными союзниками.
А ранее стало известно о планах Зеленского в очередной раз просить о военной поддержке Киева, однако теперь с трибуны с Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке. Тем временем новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта.