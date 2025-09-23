Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 10:23

Зеленский раскритиковал собственную партию на встрече в Раде

Politico: Зеленский в Раде раскритиковал депутатов от партии Слуга народа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский в Раде обрушился с критикой на собственную партию «Слуга народа», предъявив её представителям и журналистам, что те не могут должным образом представить Украину западным партнёрам. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на депутатов.

«Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... Он выплеснул своё недовольство на свою партию «Слуга народа», посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнёров», — говорится в материале.

По мнению Зеленского, любые негативные комментарии украинцев о происходящем внутри страны мешают сосредоточиться на самом важном — противостоянии России и укреплении связей с западными союзниками.

Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН
Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН

А ранее стало известно о планах Зеленского в очередной раз просить о военной поддержке Киева, однако теперь с трибуны с Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке. Тем временем новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar