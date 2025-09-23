Зеленский раскритиковал собственную партию на встрече в Раде

Владимир Зеленский в Раде обрушился с критикой на собственную партию «Слуга народа», предъявив её представителям и журналистам, что те не могут должным образом представить Украину западным партнёрам. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на депутатов.

«Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... Он выплеснул своё недовольство на свою партию «Слуга народа», посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнёров», — говорится в материале.