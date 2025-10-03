Русский брат: Китайский IT-эксперт назвал отличия мессенджера WeChat от российского MAX

Российский мессенджер MAX позиционируется как «русский брат» китайского WeChat в рамках глобальной тенденции к цифровому суверенитету. Как сообщает издание «Ведомости», сравнение двух платформ демонстрирует как схожие черты, так и существенные различия в их развитии и функционале.

Оба мессенджера показали стремительный рост аудитории после ключевых обновлений. WeChat достиг 100 миллионов пользователей за год с момента запуска, а после внедрения платежей его аудирия выросла до 400 миллионов. MAX собрал первый миллион пользователей за несколько недель, а на сегодняшний день в нём зарегистрирован каждый четвёртый житель страны. Оба сервиса развивались благодаря внедрению востребованных функций, таких как платёжные системы и государственные услуги.

В области регистрации и безопасности подходы платформ существенно различаются. WeChat использует сложную систему подтверждения через существующих пользователей для создания нового профиля или восстановления доступа. Российский мессенджер предлагает более простую процедуру регистрации по номеру телефена с подтверждением через SMS, при этом сохраняется ограничение только для владельцев российских и белорусских сим-карт. Обе платформы реализуют различные механизмы защиты пользователей, включая современные антифрод-технологии и системы шифрования.

Функциональность и пользовательский опыт также имеют заметные отличия. WeChat сохраняет неизменный интерфейс годами, предлагая минималистичный дизайн без современных функций вроде редактирования сообщений или реакций. MAX с самого старта предоставляет современный интерфейс с темами оформления, папками для чатов, возможностью ответа на конкретные сообщения и редактированием отправленного текста. Обе платформы обеспечивают высокое качество звонков, используя передовые технологии и разветвлённую сеть серверов.

Экосистемы приложений развиваются по разным сценариям из-за отличающихся исходных условий. WeChat стал универсальной платформой с интегрированными платежами, социальными функциями и мини-приложениями, заменяющими отдельные сервисы. MAX развивается в условиях уже сформировавшейся цифровой инфраструктуры России, где банковские сервисы и система быстрых платежей хорошо развиты, что определяет иную стратегию интеграции финансовых услуг и государственных сервисов через мессенджер.

Ранее сообщалось, что в США высоко оценили технологическую сторону мессенджера MAX. Способность российского проекта выдержать взрывной рост аудитории говорит о «надёжной архитектуре». При этом небольшой размер приложения — около 24 МБ — он назвал показателем «высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям».