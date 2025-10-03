Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 14:48

Командир штурмовиков Темирлан Абуталимов стал министром по религии в Дагестане

Темирлан Абуталимов. Обложка © Правительство Республики Дагестан

Герой России Темирлан Абуталимов, известный под позывным Омск, назначен министром по делам религий Дагестана после демобилизации из армии. Он рассказал журналистам о новом месте работы.

Экс-командир штурмовой роты 70-го полка, ставший в мае 2024 года победителем президентской программы «Время героев», отметил тёплый приём на родине и в беседе с RT признался, что его мама больше радовалась возвращению сына, чем его государственной награде. Абуталимов добавил, что скучает по своей штурмовой роте и планирует вскоре привезти сослуживцам гуманитарную помощь.

Бывший военнослужащий, знакомый зрителям по сюжетам RT, также передал привет военкору Владу Андрице и пригласил его отдохнуть в Дагестане. С 1 сентября Абуталимов приступил к новым обязанностям на государственной должности.

Life.ru рассказывал о Темирлане Абуталимове в прошлом году. Тогда боец рассказал о своём позывном, который взял в честь погибшего командира — тот подменил военнослужащего на позиции и именно в этот момент туда попал снаряд танка ВСУ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
