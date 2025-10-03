На чиновников Одессы завели дело после гибели 10 человек из-за наводнения

Прокуратура Украины инициировала проверку возможных фактов служебной халатности со стороны должностных лиц Одесского городского совета, которая могла привести к масштабному затоплению города и гибели десяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Как уточнила представитель надзорного ведомства, в центре внимания следствия находится ненадлежащее состояние дренажно-водоотводной системы муниципального значения и непринятие своевременных мер для обеспечения эффективного водоотведения. По данному факту было открыто уголовное производство по статье о служебной халатности.

Последствия ливня в Одессе. Фото © Telegram / Геннадій Труханов

«В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для водоотведения» — заявила Верба в эфире телеканала «Мы — Украина».

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых правоохранительные органы собирают материалы для последующего исследования.

Пресс-секретарь прокуратуры напомнила, что в случае доказательства вины должностным лицам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с дополнительной санкцией в виде запрета занимать определённые должности в течение трёх лет.

Ранее сообщалось, что Одесса столкнулась с разрушительным наводнением, вызванным экстремальными осадками. Во вторник мэр Геннадий Труханов отметил, что за короткий промежуток времени выпала полуторамесячная норма дождей. Государственная служба Украины по ЧС сообщила о трагических последствиях: девять человек, в том числе ребенок, погибли. Благодаря усилиям спасателей, 362 человека были спасены из затопленных районов, а 227 транспортных средств удалось эвакуировать. Позднее вице-премьер Алексей Кулеба сообщил об увеличении числа погибших до десяти.