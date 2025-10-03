ВС России начали новый этап воздушного наступления после предупреждения президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме о симметричном ответе за атаки украинской стороны. Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам эксперта, удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины знаменуют вступление в новую фазу специальной военной операции. Попов пояснил, что целью воздействия становится энергетическая система противника, что особенно актуально в осенне-зимний период, поскольку лишение электроснабжения промышленных предприятий подрывает военный потенциал Украины.

«Президент предупредил Киев, что мы могли бы зеркально наносить удары в ответ на активные попытки воздействовать на наши объекты атомной энергетики — на Курскую, Воронежскую и Запорожскую атомные электростанции. Он, кстати, отметил, что МАГАТЭ делает вид, что этого не замечает, или фиксирует, но не конкретизирует, что налёты осуществляются со стороны Украины при помощи западных государств», — заявил военный эксперт в разговоре с сайтом MK.ru.

Эксперт отметил, что Россия воздерживается от ударов по атомной энергетике Украины, понимая катастрофические последствия для европейских стран, но оставляет за собой право на такой ответ в случае вынужденных обстоятельств. Что касается тактики ударов по энергообъектам, то теперь они будут наноситься регулярно — один-два раза в неделю или каждые десять дней, что позволит сначала давать возможность восстановить повреждённые объекты, а затем снова выводить их из строя.

Такой подход, особенно в зимний период, по оценке Попова, приведёт к катастрофическому состоянию промышленности Украины. Нарушения в работе энергосистемы также отразятся на железнодорожном транспорте, что создаст дополнительные преимущества для российского боевого потенциала.

Сегодня украинский «Нафтогаз» заявил о самой масштабной атаке по газовой инфраструктуре Незалежной за всё время СВО. Армия России нанесла удары по объектам в Харьковской и Полтавской областях.