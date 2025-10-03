Одно из самых совершенных МБР в мире: В США назвали пугающее НАТО оружие России

Наличие современных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Ярс» в российском арсенале свидетельствует о серьёзном отношении Москвы к вопросам ядерного сдерживания. Как сообщает американское издание The National Interest (TNI), эта ракетная система заставляет страны НАТО тщательно оценивать свои действия перед оказанием давления на Кремль.

Отмечается, что «Ярс» остаётся одной из наиболее совершенных МБР в мировом масштабе. Аналитики издания считают, что данное оружие демонстрирует готовность России к гипотетическому ведению глобального ядерного конфликта. При этом авторы подчёркивают, что Вашингтон допустил значительное устаревание собственного ядерного арсенала после завершения холодной войны.

Ракетные комплексы «Ярс» существуют в двух вариантах базирования – шахтном и мобильном. МБР, размещённые на колёсных шасси, обладают способностью к рассредоточению и могут производить пуски из различных географических районов. Эта мобильность обеспечивает комплексу повышенную выживаемость и делает практически невозможным его полное уничтожение с помощью обезоруживающего удара.

Ранее президент России Владимир Путин оценил готовность страны к ядерной защите в случае подобной угрозы. В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» он ответил, что страна уверена в своём ядерном щите.