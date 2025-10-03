Потерял часть черепа: Боец СВО попал под удар HIMARS и выжил
Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon
Российский военнослужащий с позывным Капсула получил тяжёлое ранение головы в результате удара, нанесённого ракетной системой HIMARS, и выжил. После ранения боец очнулся в госпитале, но не сразу осознал всю серьёзность своего состояния.
«Провёл рукой по голове — что-то не то, не хватает части», — приводит слова бойца RT.
У военнослужащего осталась вмятина на черепе: отсутствует часть кости. Фото © RT
Военнослужащий отметил, что понял масштаб травмы, только увидев себя в зеркале.
Ранее Life.ru рассказывал историю о бойце спецназа «Ахмат», наступившем на мину и своими силами ампутировавшем себе ступню. Далее он смог преодолеть несколько километров и добраться до позиций ВС РФ. Врач-анестезиолог позже подтвердил, что экстренная операция на собственной конечности спасла военнослужащему жизнь.
