3 октября, 15:15

Потерял часть черепа: Боец СВО попал под удар HIMARS и выжил

Российский военный попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил

Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Российский военнослужащий с позывным Капсула получил тяжёлое ранение головы в результате удара, нанесённого ракетной системой HIMARS, и выжил. После ранения боец очнулся в госпитале, но не сразу осознал всю серьёзность своего состояния.

«Провёл рукой по голове — что-то не то, не хватает части», — приводит слова бойца RT.

У военнослужащего осталась вмятина на черепе: отсутствует часть кости. Фото © RT

Военнослужащий отметил, что понял масштаб травмы, только увидев себя в зеркале.

Ранее Life.ru рассказывал историю о бойце спецназа «Ахмат», наступившем на мину и своими силами ампутировавшем себе ступню. Далее он смог преодолеть несколько километров и добраться до позиций ВС РФ. Врач-анестезиолог позже подтвердил, что экстренная операция на собственной конечности спасла военнослужащему жизнь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
    avatar