Потерял часть черепа: Боец СВО попал под удар HIMARS и выжил

«Провёл рукой по голове — что-то не то, не хватает части», — приводит слова бойца RT .

Военнослужащий отметил, что понял масштаб травмы, только увидев себя в зеркале.

20-летний штурмовик получил пулю в голову на СВО, вернулся с того света и встретил любовь

20-летний штурмовик получил пулю в голову на СВО, вернулся с того света и встретил любовь

Ранее Life.ru рассказывал историю о бойце спецназа «Ахмат», наступившем на мину и своими силами ампутировавшем себе ступню. Далее он смог преодолеть несколько километров и добраться до позиций ВС РФ. Врач-анестезиолог позже подтвердил, что экстренная операция на собственной конечности спасла военнослужащему жизнь.